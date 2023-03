Stage street jazz cabaret CessFitDance Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Drôme Romans-sur-Isère EUR 15 15 Venez découvrir le street jazz cabaret Chez forme et bien-être avec professeur Cécile diplômée

Tout niveaux à partir de 15 ans.

Notion pas de base, échauffement variation déplacement apprentissage d’une chorégraphie.

10 personnes minimum pour ce stage +33 6 89 15 92 42 CessFitDance 7 Rue Praneuf Romans-sur-Isère

