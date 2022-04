Stage Street-Art Aix-Villemaur-Pâlis, 25 juillet 2022, Aix-Villemaur-Pâlis.

Stage Street-Art Aix-Villemaur-Pâlis

2022-07-25 09:30:00 – 2022-07-29 18:00:00

Aix-Villemaur-Pâlis Aube Aix-Villemaur-Pâlis

Du 25 au 29 juillet : PALIS – Stage Street-Art pour les adolescents (de 13 à 18 ans), au Domaine du Tournefou, de 9h30 à 18h. Animés par Didier Conan, animateur culturel, photographe et Solène Mathieu. « Un tour de soi, un tour du monde ». Quand rien ne se passe, tout semble abandonné, suivre les aventuriers, les explorateurs pour traverser le désert, puis témoigner en une œuvre commune de nos découvertes. Textes, dessins, photos, des regards qui s’échangent… à l’abordage ! Et que le récit de nos voyages perce de magie les murs inanimés. Contact : +33 (0)3 25 40 58 37 – secretariat.tournefou@gmail.com

