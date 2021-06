Paris GOBELINS, l'école de l'image Paris Stage Stop motion GOBELINS, l’école de l’image Paris Catégorie d’évènement: Paris

Stage Stop motion GOBELINS, l'école de l'image, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 5 au 9 juillet 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 17h

Un atelier d’initiation au stop motion axé sur la réalisation de son petit film. L’objectif : apprendre les bases du stop motion en vue de la réalisation d’une séquence animée (personnages + décors). PRÉSENTATION Tu as aimé les films Wallace et Gromit, Chiken run, l’étrange Noël de Monsieur Jack… ? La création de personnages en volume t’intéresse ? Ce stage d’une semaine te permettra d’acquérir les bases de la technique « image par image ».Tu pourras créer ton histoire, tes personnages, mettre en place ton décor pour réaliser ton premier film d’animation en stop motion ! Au programme… Storyboard, scénarisation, mise en place des décors, création des personnages, tournage, prise de son et montage. Les participants arrivent à l’atelier avec un projet d’histoire de 5 phrases selon des thèmes définis. Des marionnettes articulées seront utilisées pour créer les personnages. Chaque projet d’histoire impliquera des interactions entre plusieurs personnages et la création de décors (en papier acétate ou en décor naturel,…). Intervenants : Les intervenant(e)s sont des professionnels de leur domaine avec plusieurs années d’expérience en pédagogie. Ce sont des intervenant(e)s GOBELINS : ils interviennent soit spécifiquement au sein des ateliers, soit enseignent au sein des formations (en animation, en photographie,…). Ils ont ainsi une bonne connaissance de l’école et des enseignements qui y sont dispensés. Contact : Latifa Bouhali-Spies : +33 6 31 50 87 17 Informations pratiques Durée : 30 heures Horaires : 10h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00 Lieu : Campus GOBELINS – SAINT MARCEL – 73, boulevard Saint Marcel, 75013 Paris Matériel : Le matériel de dessin est apporté par le participant (la liste sera communiquée avant le début de l’atelier). Animations -> Stage GOBELINS, l’école de l’image 73, boulevard Saint Marcel Paris 75013

Contact :GOBELINS, l'école de l'image 0631508717 lbouhali@gobelins.fr https://www.gobelins.fr/

GOBELINS, l’école de l’image

