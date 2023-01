STAGE STOP-MOTION ENFANTS Saint-Ouen-de-Mimbré Saint-Ouen-de-Mimbré Saint-Ouen-de-Mimbré Catégories d’Évènement: Saint-Ouen-de-Mimbré

Sarthe Saint-Ouen-de-Mimbré EUR 60 De Fil en Images vous propose un stage de stop-motion pour les enfants de 8 à 15 ans sur le thème « Aliens et sorcellerie » ! Du lundi 13 au jeudi 16 février de 14h à 17h.

Ouvert aux enfants de 8 à 15 ans.

60€ (+10€ d’adhésion à l’association).

Renseignements et inscriptions au 06 82 53 21 89.

Le stage aura lieu au Lieu-dit Pierre Morin à Saint-Ouen-de-Mimbré. Avec l’association De Fil en Images. de.fil.en.images@gmail.com +33 6 82 53 21 89 Saint-Ouen-de-Mimbré

