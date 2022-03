[Stage] Stage de peinture sur le motif Martin-Église Martin-Église Catégories d’évènement: MARTIN EGLISE

Seine-Maritime

[Stage] Stage de peinture sur le motif Martin-Église, 21 septembre 2022, Martin-Église. [Stage] Stage de peinture sur le motif Martin-Église

2022-09-21 – 2022-09-26

Martin-Église Seine-Maritime Martin-Église Stage de peinture sur le thème “en plein air devant la mer” tenu par Mary Deguingant au Monastère de Thibermont. Possibilité de s’inscrire à la journée au prix de 90€ /jour, ou pour la semaine complète (6jours) avec logement inclus au Monastère pour 535€. Stage de peinture sur le thème “en plein air devant la mer” tenu par Mary Deguingant au Monastère de Thibermont. Possibilité de s’inscrire à la journée au prix de 90€ /jour, ou pour la semaine complète (6jours) avec logement inclus au Monastère… +33 6 70 42 22 26 Stage de peinture sur le thème “en plein air devant la mer” tenu par Mary Deguingant au Monastère de Thibermont. Possibilité de s’inscrire à la journée au prix de 90€ /jour, ou pour la semaine complète (6jours) avec logement inclus au Monastère pour 535€. Martin-Église

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: MARTIN EGLISE, Seine-Maritime Autres Lieu Martin-Église Adresse Ville Martin-Église lieuville Martin-Église Departement Seine-Maritime

[Stage] Stage de peinture sur le motif Martin-Église 2022-09-21 was last modified: by [Stage] Stage de peinture sur le motif Martin-Église Martin-Église 21 septembre 2022 Martin-Église seine-maritime

Martin-Église Seine-Maritime