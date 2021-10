Paris La Camillienne île de France, Paris Stage Sport Fun & Culture La Camillienne Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Stage Sport Fun & Culture La Camillienne, 25 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 25 au 29 octobre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 18h

gratuit

Une semaine fun pour les 11-15 ans ! Dans le cadre des VVV, Le stage Sport Fun Culture s’adresse aux 11-15 ans et se déroule sur une semaine de vacances du lundi au vendred . L’objectif est de prendre du plaisir en alliant activités sportives, sorties culturelles et grands jeux collectifs. Animations -> Stage La Camillienne 12 rue des Meuniers Paris 75012

8 : Porte de Charenton (153m) 8 : Michel Bizot (466m) Daumesnil, michel Bizot, Porte de Charenton Porte de Chanrenton

Contact :La Camillienne 0143075561 lacamillienne12@gmail.com https://lacamillienne.fr https://www.facebook.com/lacamilienne 0143075561 jeevan.bourgeois@lacamillienne.fr

Date complète :

2021-10-25T10:00:00+02:00_2021-10-25T18:00:00+02:00;2021-10-26T10:00:00+02:00_2021-10-26T18:00:00+02:00;2021-10-27T10:00:00+02:00_2021-10-27T18:00:00+02:00;2021-10-28T10:00:00+02:00_2021-10-28T18:00:00+02:00;2021-10-29T10:00:00+02:00_2021-10-29T18:00:00+02:00

la Camillienne

