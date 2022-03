Stage : Soutien aux apprentissages en Maths ou Histoire-Géographie/ Sciences politiques pour les lycéens Espace Jeunes Anne Frank Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Stage apprentissages scolaires lycéens ————————————– ### Du lundi 25 avril au vendredi 29 avril 2022 de 10h à 13h, pour les élèves scolarisés au lycée en Maths ou Histoire-Géo/Sciences politiques Le stage propose aux jeunes d’acquérir des outils de méthodologie et de révision en Mathématiques et la spécialité Histoire-Géo/Science Politiques. Les apprentissages se font de diverses façons pour favoriser la curiosité et la stimulation mentale. _Tarif en fonction du quotient familial_ _Renseignement à l’Espace Jeunes Anne Frank Inscription et paiement en ligne sur Téliss_

Résider à Issy-les-Moulineaux, être adhérent à l’association CLAVIM, inscription et paiement en ligne sur Téliss

Un stage pour optimiser ses études, à destination des lycéens Espace Jeunes Anne Frank 15 rue Diderot, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

2022-04-25T10:00:00 2022-04-25T13:00:00;2022-04-26T10:00:00 2022-04-26T13:00:00;2022-04-27T10:00:00 2022-04-27T13:00:00;2022-04-28T10:00:00 2022-04-28T13:00:00;2022-04-29T10:00:00 2022-04-29T13:00:00

