Stage apprentissages scolaires collégiens —————————————– ### Du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021 de 10h à 13h, pour les élèves scolarisés en 5ème, 4ème et 3ème, en Français ou Maths Le stage propose aux jeunes d’acquérir des outils de méthodologie et de révision en Français et Mathématiques. Les apprentissages se font de diverses façons pour favoriser la curiosité et la stimulation mentale. _Tarif en fonction du quotient familial Inscription et paiement en ligne sur Téliss_

Résider à Issy-les-Moulineaux, être adhérent à l’association CLAVIM, inscription et paiement en ligne sur Téliss

Espace Jeunes Anne Frank 15 rue Diderot, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



