Stage Sophrologie “Gestion du Stress” Saint-Léger-sous-Beuvray, 21 mai 2022, Saint-Léger-sous-Beuvray. Stage Sophrologie “Gestion du Stress” Maison du Beuvray Lieu-dit Le Moiron Saint-Léger-sous-Beuvray

2022-05-21 09:00:00 – 2022-05-21 17:30:00 Maison du Beuvray Lieu-dit Le Moiron

Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire Saint-Léger-sous-Beuvray EUR 65 Une journée entière rien que pour vous !

Un peu de théorie et beaucoup de pratique de la sophrologie, pour acquérir des outils efficaces d’amélioration de votre quotidien.

