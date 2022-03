Stage sophrologie ASELQO Madeleine Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Stage sophrologie ASELQO Madeleine, 20 avril 2022, Orléans. Stage sophrologie

du mercredi 20 avril au vendredi 22 avril à ASELQO Madeleine

L’ASELQO Madeleine propose un Stage d’initiation à la sophrologie tous publics de 3 heures répartis sur 3 jours, du 20 au 22 avril de 14h à 15h. Uniquement sur inscription

sur inscription, 15€/personne

Stage d’initiation à la sophrologie tous publics ASELQO Madeleine 18 allée Pierre Chevallier 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T15:00:00;2022-04-21T14:00:00 2022-04-21T15:00:00;2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu ASELQO Madeleine Adresse 18 allée Pierre Chevallier 45000 Orléans Ville Orléans lieuville ASELQO Madeleine Orléans Departement Loiret

ASELQO Madeleine Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Stage sophrologie ASELQO Madeleine 2022-04-20 was last modified: by Stage sophrologie ASELQO Madeleine ASELQO Madeleine 20 avril 2022 ASELQO Madeleine Orléans orléans

Orléans Loiret