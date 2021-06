Le pouliguen Plage du Nau Le pouliguen, Loire-Atlantique Stage Sophro Découverte Plage du Nau Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

### ** »RESPIREZ »** Apprendre à maitriser son souffle, à développer ses capacités à retrouver calme, détente et mieux être. Jour 1 : Apprendre à respirer Jour 2 : Libérer ses tensions et pensées négatives Jour 3 : Acquérir les bases de la relaxation Jour 4 : Ancrer un état positif Jour 5 : Booster son énergie Le stage est dispensé par Mme Marie-Laure GUYOT Sophrologue et Hypno-praticienne. Ainsi que des stages de [SOPHRO-DÉTENTE](https://www.labaule-guerande.com/stage-de-sophrologie-detente-lachez-prise-le-pouliguen.html) & [HYPNO-RELAXATION](https://www.labaule-guerande.com/stage-d-hypno-relaxation-le-pouliguen.html) dont vous trouverez le programme en cliquant sur le lien. En cas d’intempéries ou de force majeure, nous nous réservons le droit d’annuler la séance.

2021-07-05T10:00:00 2021-07-05T11:00:00;2021-07-06T10:00:00 2021-07-06T11:00:00;2021-07-07T10:00:00 2021-07-07T11:00:00;2021-07-08T10:00:00 2021-07-08T11:00:00;2021-07-09T10:00:00 2021-07-09T11:00:00;2021-07-26T10:00:00 2021-07-26T11:00:00;2021-07-27T10:00:00 2021-07-27T11:00:00;2021-07-28T10:00:00 2021-07-28T11:00:00;2021-07-29T10:00:00 2021-07-29T11:00:00;2021-07-30T10:00:00 2021-07-30T11:00:00;2021-08-02T10:00:00 2021-08-02T11:00:00;2021-08-03T10:00:00 2021-08-03T11:00:00;2021-08-04T10:00:00 2021-08-04T11:00:00;2021-08-05T10:00:00 2021-08-05T11:00:00;2021-08-06T10:00:00 2021-08-06T11:00:00;2021-08-30T10:00:00 2021-08-30T11:00:00;2021-08-31T10:00:00 2021-08-31T11:00:00;2021-09-01T10:00:00 2021-09-01T11:00:00;2021-09-02T10:00:00 2021-09-02T11:00:00;2021-09-03T10:00:00 2021-09-03T11:00:00

