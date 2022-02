Stage Sonneurs avec André Le Meut Ferme de la Harpe Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

A travers un répertoire sud-vannetais, André Le Meut abordera la posture, la colonne d’air, la ceinture abdominale, “l’énergie”, l’ancrage avec souplesse au sol”, la pince, le son, le timbre, la rigueur, “le relief expressif”.

40€

L’objectif n’est pas de sonner un répertoire compliqué mais de sonner “des thèmes “simples” avec “classe et brillance”. Ferme de la Harpe Avenue Charles et Raymonde Tillon Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine

