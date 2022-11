Stage/Soirée salsa bachata Vesoul Vesoul Catégories d’évènement: Haute-Sane

Haute-Sane Vesoul Stage de Bachata suivie d’une soirée salsa/bachata organisée par l’association salsa setenta.

Stage et animation par Sylvain Klad Event. Stage de 20h-21h, 5€ par personne Soirée à partir de 21h, gratuite vesoul.salsa.setenta@gmail.com Café Français 2 Place du Palais de Justice Vesoul

