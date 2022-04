Stage soigneur animalier à la ferme pédagogique des Ânes de Min Guen Saint-Fiacre, 23 avril 2022, Saint-Fiacre.

Stage soigneur animalier à la ferme pédagogique des Ânes de Min Guen Min Guen Les Ânes de Min Guen Saint-Fiacre

2022-04-23 – 2022-04-23 Min Guen Les Ânes de Min Guen

Saint-Fiacre Côtes d’Armor Saint-Fiacre

Les enfants apprennent à s’occuper des ânes et autres animaux de la ferme : préparation et distribution des repas, entretien, mise au pré, pansage, soins, manipulation, balade pédestre ou montée, analyse du comportement…

Accompagnement de l’enfant afin de lui faire acquérir un savoir-faire.

La ferme est un lieu privilégié qui offre aux enfants un contact direct avec les animaux présents, la nature, l’environnement… Nous partageons notre quotidien d’éleveurs avec eux.

Ils observent et découvrent les caractéristiques de chaque animal : l’enfant est acteur.

A partir de 4 ans.

lesanesdeminguen@yahoo.fr +33 6 65 05 49 36 http://www.les-anes-de-min-guen.fr/initi-ane-et-soigneur-animalier/

Min Guen Les Ânes de Min Guen Saint-Fiacre

