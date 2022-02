stage skv Rue Pinot Duclos,Saint-Brieuc (22)

stage skv Rue Pinot Duclos,Saint-Brieuc (22), 5 mars 2022, . stage skv

Rue Pinot Duclos, Saint-Brieuc (22), le samedi 5 mars à 09:30

Stage de musique du Sud Ouest de l’Irlande avec Mac Carthy Stage de biniou/bombarde avec J.François Le Gouarin Concert de clôture par les intervenants et les enseignants de Skv Stéphane Foll (Biniou) Ronan Le Dissez (Flûte) Yvon Rouget (violon) *source : événement [stage skv ](https://agendatrad.org/e/35416) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

35 euros

avec Jean François Le Gouarin et Tony Mac Carthy Rue Pinot Duclos,Saint-Brieuc (22) Rue Pinot Duclos, 22000 Saint-Brieuc, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T09:30:00 2022-03-05T17:30:00

Détails Autres Lieu Rue Pinot Duclos,Saint-Brieuc (22) Adresse Rue Pinot Duclos, 22000 Saint-Brieuc, France lieuville Rue Pinot Duclos,Saint-Brieuc (22)

Rue Pinot Duclos,Saint-Brieuc (22) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//