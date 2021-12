Stage « Skating perfectionnement » Chapelle-des-Bois, 3 janvier 2022, Chapelle-des-Bois.

Stage « Skating perfectionnement » Glisses Nordiques 30 route des Pâturages Chapelle-des-Bois

2022-01-03 – 2022-01-07 Glisses Nordiques 30 route des Pâturages

Chapelle-des-Bois Doubs

112.8 141 EUR C’est un stage de perfectionnement proposé à tous ceux qui pratiquent le patinage ou qui ont acquis le niveau skating découverte.

Durant les temps d’encadrement, votre moniteur organisera les cours autour d’ateliers techniques et de balades adaptées.

Vous avez déjà une activité physique ou sportive, vous êtes en bonne forme. Préparez votre séjour autour d’activités qui sollicitent l’équilibre (roller, patin à glace…) et l’endurance (marche, course à pied, vélo, natation)

Contenu :

Apprentissage des différents pas (Pas de patineur : 1 temps, 2 temps, combiné, pas tournant)

Développement général de l’aisance : les enchaînements de gestes.

Changement de direction, freinages.

Adaptation des différents pas au terrain.

Amélioration de l’équilibre, efficacité de la propulsion.

Corrections vidéo personnalisées.

10 à 20 km par ½ journée.

glissesnordiques.25240@gmail.com +33 3 81 69 10 85 https://www.glissesnordiques.fr/

dernière mise à jour : 2021-11-24 par