Stage sirène Plourin-lès-Morlaix Plourin-lès-Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Plourin-lès-Morlaix

Stage sirène Plourin-lès-Morlaix, 11 avril 2022, Plourin-lès-Morlaix. Stage sirène Espace aquatique du Pays de Morlaix Carrefour de la Vieille Roche Plourin-lès-Morlaix

2022-04-11 13:30:00 – 2022-04-15 14:15:00 Espace aquatique du Pays de Morlaix Carrefour de la Vieille Roche

Plourin-lès-Morlaix Finistère Plourin-lès-Morlaix Stage sirène du 11 au 15 avril du lundi au vendredi à 13h30, 5 séances de 45 minutes, à partir de 8 ans (pré-requis : être à l’aise dans le grand bain). Inscriptions auprès de l’Espace aquatique du Pays de Morlaix. accueil.espace.aquatique@gmail.com +33 2 98 63 91 20 http://www.espaceaquatique-morlaix.com/ Stage sirène du 11 au 15 avril du lundi au vendredi à 13h30, 5 séances de 45 minutes, à partir de 8 ans (pré-requis : être à l’aise dans le grand bain). Inscriptions auprès de l’Espace aquatique du Pays de Morlaix. Espace aquatique du Pays de Morlaix Carrefour de la Vieille Roche Plourin-lès-Morlaix

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plourin-lès-Morlaix Autres Lieu Plourin-lès-Morlaix Adresse Espace aquatique du Pays de Morlaix Carrefour de la Vieille Roche Ville Plourin-lès-Morlaix lieuville Espace aquatique du Pays de Morlaix Carrefour de la Vieille Roche Plourin-lès-Morlaix Departement Finistère

Plourin-lès-Morlaix Plourin-lès-Morlaix Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plourin-les-morlaix/

Stage sirène Plourin-lès-Morlaix 2022-04-11 was last modified: by Stage sirène Plourin-lès-Morlaix Plourin-lès-Morlaix 11 avril 2022 finistère Plourin-lès-Morlaix

Plourin-lès-Morlaix Finistère