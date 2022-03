STAGE SHILTON CAMP PAR ALEXANDRA ROCHELLE Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Béziers Hérault EUR 300 Retrouvez Alexandra Rochelle, joueuse des Béziers Angels, pour un stage de perfectionnement Volleyball et Beach Volleyball féminin à destination des jeunes de 11 à 17 ans. Au programme :

– Matin à Béziers à la Halle Four à Chaux

