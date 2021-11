Stage Shakespeare Salle de théâtre, 15 janvier 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du 15 au 16 janvier 2022 :

samedi, dimanche de 10h à 17h

payant

To be or not to be ? Venez découvrir Shakespeare le temps d’un week-end !

On le dit souvent compliqué… Et si vous découvriez le contraire !

Découvrez ses innombrables facettes et apprenez à jouer Shakespeare en traduction française : des monologues et des scenes dialoguées Hamlet, Richard III, Macbeth, Le Songe d’une Nuit d’été, Roméo et Juliette.

Objectifs principaux du stage Shakespeare :

Découvrir et éprouver l’œuvre de Shakespeare sur scène.

Apprivoiser et jouer de grands textes à partir d’exercices d’improvisation et d’interaction.

Être disponible, travailler dans un esprit de troupe, d’entraide et de partage.

A partir d’une pièce choisie, vous travaillerez des scènes-clés, apprendrez des textes fondateurs, improviserez pour vous appropriez des situations et des personnages connus de tous.

Nous tenterons de présenter un travail original à partir de vos propositions, de vos intuitions et de vos désirs de jeu, en collectant une matière, un ensemble de petites choses grâce auxquelles vous pourrez vous dire que Shakespeare n’a (quasiment) plus de secret pour vous.

Intervenant : Jason Barrio

Salle de théâtre Passage du jeu de boules Paris 75011

5, 9 : Oberkampf (173m) 8 : Filles du Calvaire (250m)



Contact : Cours Acte 2 0782622707 acte2cie@gmail.com https://www.coursacte2.com/ https://www.facebook.com/coursacte2 0782622707 acte2cie@gmail.com

