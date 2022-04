Stage SHAKESPEARE & Actors Studio Method Acting Center, 21 mai 2022, Paris.

Stage SHAKESPEARE & Actors Studio

du samedi 21 mai au dimanche 22 mai à Method Acting Center

Method Acting Center To be or not to be. L’écriture de Shakespeare englobe tous les aspects du travail de l’acteur. Method Acting Center propose un atelier pour maîtriser à la fois le langage spécifique de cet auteur, sa dimension humaine et l’intériorité de ses personnages. À travers des outils pragmatiques et concrets de la méthode, vous pourrez ainsi mieux aborder les grands textes, les grands thèmes et les personnages de ces classiques. Et par ce travail, nous réaliserons l’évidence de l’incontestable modernité de Shakespeare. WEEKEND du 21 & 22 Mai 2022 Samedi de 13h30 à 19h30, Dimanche de 10h30 à 16h30, au 93 Avenue d’Italie, Paris 13e avec Sonia BACKERS OBJECTIFS du Stage SHAKESPEARE & ACTORS STUDIO – Découvrir le langage de Shakespeare et parvenir à se l’approprier – Travailler sur la construction des personnages grâce à la Méthode – Jouer les grands textes de Shakespeare sur scène INFOS & Réservation en ligne – De 8 à 16 personnes – 160€ pour 1 weekend, 320€ pour 2 stages weekend – Forfaits à partir de 3/6/9 stages weekend : 10% de remise / 15% de remise / 20% de remise, découvrez notre planning de stages 2020/2021 – Formations éligibles à l’AFDAS, aux OPCA, et Pôle emploi – Un acompte de 30% vous sera demandé au moment de la réservation [https://www.methodacting.fr/stage-shakespeare-actors-studio/](https://www.methodacting.fr/stage-shakespeare-actors-studio/) contact@methodacting.fr 06 07 41 41 25

160€ pour 1 weekend

Stage pour découvrir et interpréter Shakespeare selon la Méthode Actors Studio

Method Acting Center 93 Avenue d’Italie Paris Quartier de la Maison-Blanche



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T12:30:00 2022-05-21T19:30:00;2022-05-22T12:30:00 2022-05-22T16:30:00