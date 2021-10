Ressons-le-Long Salle Saint-Georges , Ressons-le-Long Aisne, Ressons-le-Long Stage – set dancing irlandais Salle Saint-Georges | Ressons-le-Long Ressons-le-Long Catégories d’évènement: Aisne

Stage – set dancing irlandais

Salle Saint-Georges | Ressons-le-Long, le samedi 23 octobre



**Emmanuelle CHOPIN** a été formée à la danse traditionnelle par le biais de notre association. Son intérêt pour la danse traditionnelle irlandaise et le set dancing en particulier s’est développé au contact d’Agnès Haack, alors instructrice à l’Atelier de la Danse Populaire (ADP). Depuis, Emmanuelle a suivi de nombreux stages en Irlande, notamment à Miltown Malbay. **Contenu du stage** : Le set dancing est une danse de couple en quadrilles très conviviale, très populaire en Irlande, où il se danse en bal – appelé céilí – ou au pub. Les danses, appelés « sets », sont composées de figures de contredanse qui sont exécutées à tour de rôle sur des airs et avec des pas de reel, de jig, de polka ou de hornpipe. Deux régions de danse seront abordées principalement lors du stage : celle du Clare, avec ses sets de reels, et celle du Kerry, dont nous pratiquerons les énergiques sets de polkas. Les pas et déplacements seront expliqués avec attention. **Niveau** : non-débutant en danse **Pratique** : Pass sanitaire obligatoire !

25 € + 5 € adhésion obligatoire

avec Emmanuelle CHOPIN
Salle Saint-Georges | Ressons-le-Long
6 Rue de l'Église, 02290 Ressons-le-Long

2021-10-23T14:30:00 2021-10-23T19:00:00

