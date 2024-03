Stage : Set Dancing Irlandais MJC Henri Bazin | Nancy Nancy, dimanche 17 mars 2024.

Stage : Set Dancing Irlandais Animé par Catherine Vandeputte Dimanche 17 mars, 14h00 MJC Henri Bazin | Nancy 10,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-17T14:00:00+01:00 – 2024-03-17T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-17T14:00:00+01:00 – 2024-03-17T17:00:00+01:00

Stage de set Dancing irlandais, pour découvrir ou re-découvrir ce style de danse en quadrille.

Catherine Vandeputte, formée auprès de Sarah Clark (danseuse soliste de Lord of the Dance), fonde l’association Attchoo Dancin’ the World. Elle donne des cours de set dancing un peu partout.

Le programme du stage comprend l’apprentissage des pas de base sur dees enchaînements sur des rythmes de single jig et treble jig.

Pas de niveau de danse pré-requis.

MJC Henri Bazin | Nancy 47 Rue Henri Bazin, 54000 Nancy Nancy 54100 Rives de Meurthe Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 83 36 56 65 »}]

Danse irlandaise Set Dancing