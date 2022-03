Stage Serpettes et Chaudrons Sarp Sarp Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Sarp

Stage Serpettes et Chaudrons Sarp, 28 mai 2022, Sarp.

2022-05-28 10:00:00 – 2022-05-29 16:30:00

Sarp Hautes-Pyrénées Stage « Herboristerie printanière » Venez découvrir sur deux jours les principales formes d’utilisation des plantes, faire vos recettes, distillez, composez…

Le tout en lien avec les plantes de printemps, la cure recommandée pour la belle saison (cure du foie) et préparer l’été. Tarif : 140€ les deux jours – adultes Organisé par l’association Serpettes et Chaudrons. SARP Camin du bois de Sarp Sarp

