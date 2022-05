STAGE SÉRIGRAPHIE BY WOODS FACTORY, 17 avril 2022, .

STAGE SÉRIGRAPHIE BY WOODS FACTORY

2022-04-17 – 2022-04-17

L’école buissonnière de la Woods Factory ouvre ses portes en mars avec 14 stages différents pour booster l’autonomie et la créativité de chacun.

L’atelier de sérigraphie la Trafik 2.0 et la Woods factory s’associent pour vous faire découvrir l’univers magique de l’impression sur papier et textile, et vous accompagner dans la réalisation d’une mini-série.

Une journée de pratique et de théorie au cours de laquelle vous aborderez l’origine de la sérigraphie et ses différentes applications actuelles, tout en apprenant les gestes techniques de chaque étape qui constitue le processus d’impression.

woods.diffusion@gmail.com +33 7 67 08 98 72 https://woodsfactory.fr/stages-serigraphie/

