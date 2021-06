Aventignan Aventignan Aventignan, Hautes-Pyrénées Stage Sensations Aventignan Aventignan Catégories d’évènement: Aventignan

Aventignan Hautes-Pyrénées Aventignan Vous aimez les sensations ? Ce stage est fait pour vous ! Durant ces 3 jours de stage, faites le plein de sensations fortes à travers diverses activités autour de la nature.

Au programme : escalade, parapente, canoë-kayak, via ferrata et tir à l’arc. Stage accessible à partir de 10/13 ans

Tarifs : 285€

Lieu de stage définit en fonction des conditions météorologiques. Prendre contact directement avec les accompagnateurs. cascarr-escalade@wanadoo.fr

