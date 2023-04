Stage Self-défense Centre Paris Anim’ Mercoeur Paris Catégories d’Évènement: île de France

Stage Self-défense Centre Paris Anim’ Mercoeur, 24 avril 2023, Paris. Du lundi 24 avril 2023 au samedi 29 avril 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 15h45 à 17h45

.Public enfants adolescents. A partir de 10 ans. Jusqu’à 14 ans. payant Tarif du stage : 24 € Si le quota d’inscriptions n’est pas atteint, le stage est annulé Ce stage vous permettra d’appréhender tout type d’agression comme : bousculade, saisie, ceinturage, étranglement, coups de pied, coups de poing, couteau, bâton, révolver (pour les plus âgé.es) … Avec Jean-Yves, vous utiliserez les techniques issues du Krav-maga qui reposent sur le principe de la parade et de la riposte immédiates. Entraînements ludiques avec une progression dans la difficulté des mises en situation. Centre Paris Anim’ Mercoeur 4 rue mercoeur 75011 Paris Contact : http://mercoeur.asso.fr/wpo/stages-de-vacances-de-printemps-du-lundi-24-avril-au-vend-5-mai/ 01 43 79 25 54 contact@mercoeur.asso.fr

Association MJC Paris-Mercoeur / web Stage self-défense

