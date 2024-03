Stage Self Défense 100% féminin Gymnase Gabriel Gouraud Le croisic, samedi 9 mars 2024.

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, un stage de Self Défense 100% féminin pour ados et adultes (à partir de 12 ans) sans limite d’âge est organisé.

Il n’est pas nécessaire de pratiquer une discipline sportive pour y participer. Il est animé par Éric Poupart, 4e Dan de Penchak Silat et professeur principal FISFO, organisme de formation destiné aux professionnels de la sécurité privée et publique.

Programme : mises en situation réelles, se dégager d’une saisie ou d’un étranglement débout ou au sol, d’un ceinturage, réagir face à une agression contre un ou plusieurs adversaires, que faire lors d’une agression, d’un vol de téléphone ou sac à main, comment utiliser des objets usuels pour se défendre (stylo, carte bleue, parapluie, écharpe, …), défense contre des agressions debout et au sol.

Stage accessible à toutes sans distinction de niveau. Techniques simples, efficaces, rapides concentrées sur les points vitaux pour une plus grande efficacité.

Au delà des techniques, vous apprendrez comment gérer le stress, réagir face à un agresseur, adopter les gestes et postures en cas d’agression et comment désamorcer un conflit tout en analysant votre environnement afin de pouvoir vous échapper.

Le Centre d’Incendie et de Secours du Croisic est également présent afin de découvrir les premiers gestes à pratiquer si vous deviez intervenir pour secourir une personne agressée (contusions, fratures, plaie ouverte, …)

Gymnase Gabriel Gouraud 6837A Avenue des Moulins 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 45 26 31 48 »}, {« type »: « email », « value »: « ericpoupart@sdmf44.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.sdmf44.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/stage-self-defense-100-feminin-le-croisic.html »}]

