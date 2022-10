Stage self défense 100% féminin Biganos Biganos Catégories d’évènement: Biganos

Gironde EUR 10 10 STAGE 100% FÉMININ !

Dans le cadre d’octobre rose, l’académie David Marini organise un stage d’initiation à la Self-Défense au profit de la Ligue contre le Cancer.

Le dimanche 23 octobre 2022 de 14h à 17h00 à BIGANOS (33).

À partir de 14 ans.

De nombreuses techniques seront enseignées pour se défendre contre tous types d’agressions.

RDV: Ancien Gymnase – Accès rue de le Verrerie à Biganos . +33 6 59 34 71 69 @STAGE-SELF-DEFENSE-OCTOBRE-ROSE

