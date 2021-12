Perreuil Perreuil Perreuil, Saône-et-Loire Stage sculpture terre cuite Perreuil Perreuil Catégories d’évènement: Perreuil

Stage sculpture terre cuite Perreuil, 1 janvier 2021, Perreuil. Stage sculpture terre cuite Les Ateliers du Prieuré 132 a Route du Prieure Perreuil

2021-01-01 14:00:00 – 2021-12-31 17:00:00 Les Ateliers du Prieuré 132 a Route du Prieure

Aux Ateliers du Prieuré, Christine Guillon fabrique des sculptures en terre argile émaillée. Ce stage d'initiation de modelage sculpture argile a lieu de 14h à 17h avec une collation vers 16h et une pause piscine à 17h pour terminer la journée. Prix: 20 euros par séance (matériel + cuisson). Possibilité de faire que quelques jours au choix. Sur inscription au préalable. christineguillon71@gmail.com

