Stage sculpture sur pierre en mars Bucey-lès-Gy, 12 mars 2022, Bucey-lès-Gy.

Stage sculpture sur pierre en mars Bucey-lès-Gy

2022-03-12 – 2022-03-13

Bucey-lès-Gy Haute-Saône Bucey-lès-Gy

L’association « Patrimoine et Environnement » propose de découvrir la sculpture sur pierre lors d’un week-end avec le sculpteur plasticien Jean-Marc Muller. Stage pour adultes débutants, confirmés et ados à partir de 10 ans. Possibilité de dormir sur place. Coût : 52 euros (pierre et outils à disposition).

+33 3 84 32 94 71

L’association « Patrimoine et Environnement » propose de découvrir la sculpture sur pierre lors d’un week-end avec le sculpteur plasticien Jean-Marc Muller. Stage pour adultes débutants, confirmés et ados à partir de 10 ans. Possibilité de dormir sur place. Coût : 52 euros (pierre et outils à disposition).

Bucey-lès-Gy

dernière mise à jour : 2022-01-11 par