.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. payant 360 € (les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une réduction de 10% sur le prix des stages) Stage tous niveaux, adultes et adolescents à partir de 16 ans. Programme : Familiarisation avec le matériau bois et les outils, exercices d’apprentissage, réalisation d’un ornement en bas-relief, réalisation d’un petit sujet en ronde-bosse. Matériel à apporter : – stylo – critérium, crayon de mine – gomme – cahier ou carnet de croquis – réglet ou règle plastique – mètre (facultatif) Le tarif de ce stage comporte également le prix du livre pratique écrit par Vincent Faglin, qui vous accompagnera tout au long du stage. Il vous sera remis le premier jour du stage par l’intervenant. Intervenant : Vincent Faglin Dates : du 19 février au 22 février 2024 de 10h à 13h et de 14 à 18h. Tarif : 360 € (réduction inscrits Paris-Ateliers : 10%) Nombre de places : 11 inscrits Informations et inscriptions au 01 44 61 87 80 ou par email à l’adresse public@paris-ateliers.org Paris-Ateliers Aubervilliers 80-82 rue d’Aubervilliers 75019 Paris Contact : https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/metiers-d-art/stage-sculpture-sur-bois/Stages +33144618780 public@paris-ateliers.org https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/metiers-d-art/stage-sculpture-sur-bois/Stages

