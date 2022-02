STAGE SCULPTURE MÉTAL AVEC PEDRO FREMY Arras-en-Lavedan Arras-en-Lavedan Catégories d’évènement: Arras-en-Lavedan

Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées Déroulement du stage :

Initiation au travail de l’acier et réalisation d’un objet en métal recyclé – Présentation de différents types de métaux et objets de récupération – Les outils pour la mise en forme de l’acier : couper, poncer, ébarber, plier, cintrer… – La soudure à l’arc : principes de base et mise en pratique – Réalisation des sculptures acier (imaginées par chaque stagiaire en amont du stage) Prévoir une tenue de bricolage adaptée à la soudure et à l’utilisation de meuleuse.

