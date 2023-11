STAGE SCULPTURE DE PAPIERS / février 2024 Paris-Ateliers Viaduc des Arts Paris, 3 février 2024, Paris.

Du samedi 03 février 2024 au samedi 17 février 2024 :

samedi

de 10h00 à 17h00

.Tout public. payant

Tarif : 240 € (les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

« Faire de la sculpture papier mâché », c’est apprendre à transformer un simple journal en une sculpture légère.

La technique est simple et accessible à tous, que vous ayez ou non des notions artistiques. De la colle, du journal et du plaisir… On peut réaliser toutes sorte de sculptures en papier, n’hésitez pas à venir avec vos idées : je vous accompagnerai dans leur réalisation.

Avec la technique que je pratique, on n’utilise pas de grillage, de ballon… pour commencer et pas de peinture pour terminer ! On débute avec une boule de papier sec et on progresse avec des bandes de papier enduites de colle à papier peint. On finalise son œuvre avec de beaux papiers.

Avec un cours, on peut faire une petite pièce sans vraiment l’aboutir. Il faut compter au moins 2 à 3 séances de 3 heures pour finaliser une sculpture « simple »

– Cours 1 : mise en place de la forme en papier sec, on commence a appliquer les bandes de papier encollés pour parfaire sa sculpture.

– Cours 2 : mise en forme après séchage, on peaufine, on sculpte! (cette étape est plus ou moins longue selon la complexité de la pièce réalisée)

– Cours 3 : finitions.

Intervenante : Laurence Lehel

Dates : les samedis 03, 10 et 17 février 2024

Horaires : de 10h à 17h (avec une pause déjeuner entre 13h et 14h).

Nombre de places : 10 inscrits

Informations et inscriptions au 01 44 61 87 80 ou par email à l’adresse public@paris-ateliers.org

Paris-Ateliers Viaduc des Arts 35 avenue Daumesnil 75012 Paris

Contact : https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/metiers-d-art/stage-sculpture-de-papier-mache-laurence-lehel/Stages +33144618780 public@paris-ateliers.org https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/metiers-d-art/stage-sculpture-de-papier-mache-laurence-lehel/Stages

Paris-Ateliers