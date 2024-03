Stage scientifique au Quai des Curieux Quai des Savoirs Toulouse, lundi 8 avril 2024.

Stage scientifique au Quai des Curieux Planète Sciences Occitanie propose des stages scientifiques à Toulouse, pendant les vacances au Quai des Savoirs, dans un espace dédié. 8 – 19 avril Quai des Savoirs S’inscrire en ligne et + d’infos via Planète science Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-08T08:30:00+02:00 – 2024-04-08T17:30:00+02:00

Fin : 2024-04-19T08:30:00+02:00 – 2024-04-19T17:30:00+02:00

Planète Sciences Occitanie propose des stages scientifiques à Toulouse, pendant les vacances au Quai des Savoirs, dans un espace dédié aux jeunes qui souhaitent découvrir de manière ludique les activités scientifiques et techniques : le Quai des curieux.

Vacances de printemps

8 au 12 avril 2024 : Nature en ville

Le milieu urbain est bien connu pour ses bâtiments, ses transports en commun, ses éclairages, etc. Mais c’est aussi le milieu de vie de nombreuses espèces, animales et végétales ! Utilise les intelligences artificielles (IA) pour apprendre à identifier et étudier la faune et la flore présentes dans nos villes.

S’inscrire en ligne et + d’infos via Planète science Occitanie

15 au 19 avril 2024 : IA au service de la police scientifique

A ton arrivée, tu assistes à une étrange scène… Pas de doute, un crime a été commis ! Avec ton équipe de jeunes détectives et à l’aide de l’Intelligence Artificielle, plonge dans les méthodes et techniques de la police scientifique pour comprendre la scène et débusquer les coupables ! Prélevez les indices et mettez en place votre laboratoire pour mener l’enquête. Empreintes, extraction d’ADN, énigmes, observations au microscope, et messages secrets… Trouverez-vous des preuves irréfutables ?

Suspense…

S’inscrire en ligne et + d’infos via Planète science Occitanie

Découvrez les autres activités proposées au Quai des Savoirs durant les vacances de printemps :

IA Photobooth

Atelier son : Découvre le mixage et le beatmaking

Atelier « Explore l’art assisté par l’intelligence artificielle »

Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://www.quaidessavoirs.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.planete-sciences.org/occitanie/web/stages-sejours-scientifiques/stages-scientifiques-a-toulouse/ »}] [{« link »: « https://www.planete-sciences.org/occitanie/web/stages-sejours-scientifiques/stages-scientifiques-a-toulouse/ » »}] Dédié à la culture scientifique, technique et industrielle, le Quai des Savoirs propose des espaces d’exposition, d’expérimentation et de découvertes pour tous les âges. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : ligne T1 ou T2 – station Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond