mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 12h30

Du 12 au 16 juillet 2021 :

lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10h à 12h30

payant

Stage d’apprentissage et de perfectionnement vélo. L’AICV propose un stage pour enfant, à partir de 6 ans, pour apprendre à rouler et à maîtriser son vélo. Ce stage a lieu à partir de la Maison du Vélo, le matin. Les activités ont lieu sur les berges. Vélo et casque fournit. Prévoir une tenue adapté, un imper, un encas et une bouteille d’eau, dans un petit sac à dos. Le rdv est fixé, 6 rue Jacques Coeur. Inscription et information par mail Animations -> Stage La maison du vélo 37 boulevard Bourdon Paris 75004

