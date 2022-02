Stage “savoir nager” Piscine intercommunale Jean Taris

du mardi 1 mars au vendredi 4 mars à Piscine intercommunale Jean Taris Inscriptions sur place à partir du lundi 14 janvier 2022 aux horaires d’ouverture. Modalités générales : Enfants de 6 à 10 ans

16 places

Gratuit

Présence indispensable à chaque séance La CARPF propose un stage “savoir nager” à la piscine Jean Taris pour les enfants pendant les vacances d’hiver. Piscine intercommunale Jean Taris 88 avenue de Berny

