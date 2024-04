STAGE SALSA ET BACHATA DOMINICAINE Buzignargues, samedi 6 avril 2024.

LE stage de SALSA CUBAINE!! La pure, la vraie, celle qui fait plaisir au corps et au cœur.

Viens découvrir, t’améliorer, te perfectionner en SALSA CUBAINE, le 6 avril à Buzignargues, avec le grand, le maître, Alex « Salserito », qui descend de Paris juste pour toi.

Trois niveaux de pratique, débutant, inter et avancé#master#çarigolepas.

Si tu ne le connais pas, il a été pendant 20 ans professeur et DJ de la Pachanga à Paris et il continue à écumer les festivals. 8 8 EUR.

Début : 2024-04-06 13:30:00

fin : 2024-04-06

Buzignargues 34160 Hérault Occitanie

