Stage Salsa – Centre Paris Anim’ Hébert Centre Paris Anim’ Hébert Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Stage Salsa – Centre Paris Anim’ Hébert Centre Paris Anim’ Hébert, 13 mai 2023, Paris. Le samedi 27 mai 2023

de 14h00 à 15h30

Le samedi 20 mai 2023

de 14h00 à 15h30

Le samedi 13 mai 2023

de 14h00 à 15h30

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. payant Tarif en fonction du Quotient Familial * Tarifs votés au Conseil de Paris Venez vous essayer à la salsa tous les samedis de mai au centre Hébert. Découverte l’univers de la Salsa et initiation à plusieurs de ses variantes. En couple ou seul, cubaine ou Bachata. Le stage s’adresse à tous, débutants bienvenus ! Centre Paris Anim’ Hébert 9, rue Tchaïkovski 75018 Paris Contact : https://www.animactisce.org/stage/1771/16-stage-salsa-13-20-27-mai-14h-15h30.htm?centre=17 01 58 20 58 00 cpahebert@actisce.org https://m.facebook.com/people/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert/100080467032496/ https://m.facebook.com/people/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert/100080467032496/ https://www.animactisce.org/stage/1771/16-stage-salsa-13-20-27-mai-14h-15h30.htm?centre=17

actisce Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Hébert Adresse 9, rue Tchaïkovski Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Paris Anim' Hébert Paris

Centre Paris Anim' Hébert Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Stage Salsa – Centre Paris Anim’ Hébert Centre Paris Anim’ Hébert 2023-05-13 was last modified: by Stage Salsa – Centre Paris Anim’ Hébert Centre Paris Anim’ Hébert Centre Paris Anim' Hébert 13 mai 2023 Centre Paris Anim' Hébert Paris Paris

Paris Paris