Stage Sac’ré Paris Saint-Quentin, 16 octobre 2021, Saint-Quentin.

Stage Sac’ré Paris 2021-10-16 10:30:00 – 2021-10-16 17:00:00

Saint-Quentin Aisne Saint-Quentin Aisne

8 Stage vacances intergénérationnel : « Sac’ré Paris ! »

Ce stage est un parcours entre la Galerie et l’Artistik’Lab à Saint-Quentin.

Rendez-vous le matin à la Galerie pour découvrir l’intérêt qu’avait Robert Doisneau pour la ville de Paris tout au long de sa carrière et nous nous lancerons dans la réalisation d’un dessin de la tour Eiffel.

Pour ce faire, vous pourrez vous inspirer des nombreuses œuvres déjà existantes. La dame de fer est en effet un très grand symbole et une muse pour les artistes et ce, à travers l’Histoire de l’Art.

L’après-midi, changement de décor, nous nous donnerons rendez-vous à l’école d’Arts pour retrouver Manon qui nous guidera et nous apprendra à personnaliser un sac à partir de nos propres dessins.

Vous repartirez avec votre sac en toile, personnalisé et unique.

8€/personne, réservation à la Galerie Saint-Jacques.

clara.saintcyr@saint-quentin.fr +33 3 23 62 97 64

