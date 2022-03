Stage Rythmes et Percussions Afro-Cubaines Frayssinhes Frayssinhes Catégories d’évènement: Frayssinhes

Lot

2 mai 2022, Frayssinhes.

2022-05-02 09:30:00 – 2022-05-06 11:30:00

Frayssinhes Lot Frayssinhes Lot 30 EUR 30 30 Stage encadré par David Zerath, artiste et professeur de conservatoire. Découvrir les percussions et approfondir son sens du rythme et de l’écoute.

Avec chants et danses. Repas partagés. Sur réservation, tout public. +33 6 86 70 87 70 © danse africaine

Frayssinhes

