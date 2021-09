Roques Salle des fêtes roques Haute-Garonne, Roques Stage rock et bachata Salle des fêtes roques Roques Catégories d’évènement: Haute-Garonne

L’association Kadanse organise une stage de rock et bachata le dimanche 3 octobre à la salle des fêtes de Roques. 10h – 12h : rock niveau débutant, 13h – 15h : bachata niveau débutant, 15h30 – 17h30 : rock niveau intermédiaire. Infos et réservations : [[asso.kadanse@gmail.com](mailto:asso.kadanse@gmail.com)](mailto:asso.kadanse@gmail.com)

Pass sanitaire exigé

