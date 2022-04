STAGE ROBOTS, 26 avril 2022, .

STAGE ROBOTS

2022-04-26 – 2022-04-26

Trois jours pour découvrir les bases de la robotique avec l’association Tech do it

Au programme : modélisation et impression 3D, montage mécanique et électronique des robots et enfin, programmation afin de les rendre autonomes !

À partir de 11 ans, engagement sur les trois séances

Mardi 26, Jeudi 28 et Vendredi 29 avril de 14h30 à 16h30

Sur inscription (ouverture inscription le 15 mars)

Trois jours pour découvrir les bases de la robotique avec l’association Tech do it

Au programme : modélisation et impression 3D, montage mécanique et électronique des robots et enfin, programmation afin de les rendre autonomes !

À partir de 11 ans, engagement sur les trois séances

Mardi 26, Jeudi 28 et Vendredi 29 avril de 14h30 à 16h30

Sur inscription (ouverture inscription le 15 mars)

dernière mise à jour : 2022-02-12 par