.Public enfants adolescents. payant 18€ pour tous ! Stage de robotique pour les 8-13 ans du 24 au 28 avril Stage pour les 8-13 ans. De 10h30 à 12h du 24 au 28 avril. Permettez à vos enfants de découvrir les notions relatives à l’électricité et aux mouvements, ainsi que le fonctionnement des robots simples et programmables . Au programme : Simples expériences sur les différents mécanismes de mouvements ( Vibration , transmission de mouvements …) ; Électricité ( Notions sur le circuit électrique simple) ; Fabrication de mini robots simples et électriques ; Défis de robots programmables. Centre Paris Anim’ Mathis 15 rue Mathis 75019 Paris Contact : https://ligueo.ligueparis.org/cpa19/activites/sorties-vacances/stage-robotique 01 40 34 50 80 mathis@ligueparis.org https://ligueo.ligueparis.org/cpa19/activites/sorties-vacances/stage-robotique

