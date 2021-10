Paris Centre Paris Anim' Jean Verdier île de France, Paris Stage Robotique (8 à 14 ans) Centre Paris Anim’ Jean Verdier Paris Catégories d’évènement: île de France

Stage Robotique (8 à 14 ans) Centre Paris Anim’ Jean Verdier, 25 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 25 au 29 octobre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 16h

Le temps d’une semaine venez découvrir les techniques et les savoirs lié à la fabrication de robot Informatique, codage, montage, mécanique et électronique; découvrez ces sciences et créez une multitude de robots différents : Chaque jour de nouveaux modèles sont construits pour un bon tour d’horizons des différentes possibilités. Robot luciole Robot satellite Robot de course Robot de combat… Animé par Kevin Robin Animations -> Stage Centre Paris Anim’ Jean Verdier 11 rue de Lancry Paris 75010

