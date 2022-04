Stage “retour en soi” Chessy-les-Prés, 17 juin 2022, Chessy-les-Prés.

Stage “retour en soi” Chessy-les-Prés

2022-06-17 – 2022-06-19

Chessy-les-Prés 10130 Chessy-les-Prés

120 Eur Du 17 au 19 juin: CHESSY LES PRES – Stage “retour en soi”, au Domaine de Bois Gérard. Animé par Slava Stugelova, accompagnatrice depuis 15 ans dans le monde de la beauté pour permettre à chacun.e d’exprimer son harmonie profonde, en s’inspirant des pratiques chamaniques celtes. Expérimenter la danse, le chant, la création et le chamanisme pour favoriser les retrouvailles avec son Soi profond. Mettre son mental au repos pour que la joie puisse faire son œuvre. Libérer ses émotions, lâcher prise et se voir autrement. Accéder à la connaissance de Soi pour retrouver sa force, sa beauté, sa véritable nature. Le but, c’est le chemin. Tarif du stage : 120 € (adhésion et hébergement non inclus). Renseignements et inscription : +33 (0)6 82 14 62 35

