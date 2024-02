STAGE RESSOURCES « SE RÉVÉLER, SE DÉPLOYER » Félines-Minervois, dimanche 24 mars 2024.

STAGE RESSOURCES « SE RÉVÉLER, SE DÉPLOYER » Félines-Minervois Hérault

Par Aurore Marguerin

Si tu vis un passage de transformation ou de transition personnelle,

Si tu as simplement envie d’avoir davantage d’élan et de le cultiver pour continuer à créer une réalité toujours plus proche de ce à quoi tu aspires profondément …

TU ES AU BON ENDROIT!

En participant à ce stage tu vas pouvoir:

► te délier et te relier à toi-même,

► te ressourcer,

► te nourrir des temps d’échange du groupe,

► trouver de l’inspiration,

► accueillir de nouveaux possibles,

…et te sentir capable d’OSER PRENDRE PLEINEMENT TA PLACE en te reliant à TON EVIDENCE !!! 50 50 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 10:00:00

fin : 2024-03-24 17:00:00

Foyer rural

Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie ateliersduvivant34@gmail.com

