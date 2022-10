STAGE RESSOURCE D’AUTOMNE » SE DÉLIER, SE RELIER » Félines-Minervois Félines-Minervois Catégories d’évènement: Félines-Minervois

Hrault EUR 50 Si tu vis un passage de transformation ou de transition personnelle,

Si tu as simplement envie d’avoir davantage d’élan et de le cultiver pour continuer à créer une réalité toujours plus proche de ce à quoi tu aspires profondément …

TU ES AU BON ENDROIT! En participant à ce stage dont le thème est SE DÉLIER, SE RELIER, tu vas pouvoir:

► prendre du temps pour te délier et te relier à toi-même,

► créer de l’espace

► te ressourcer

► te nourrir des pratiques et des temps d’échange du groupe,

► trouver de l’inspiration,

► accueillir de nouveaux possibles,

…et te sentir capable d’OSER PRENDRE TA PLACE

Intervenante: Aurore MARGUERIN Après l'effervescence de la rentrée, un temps de stage avec Aurore Marguerin pour se délier le corps et mieux se relier à soi.

