Stage rempaillage avec Marie !

Stage rempaillage avec Marie !, 7 mai 2022, . Stage rempaillage avec Marie !

2022-05-07 – 2022-05-08 Marie propose aussi, sur deux journées (avec les mêmes modalités que les stages d’une journée) de vous apprendre le rempaillage d’une chaise ou d’un tabouret. Pour ce stage, il est demandé d’apporter une de vos chaise à restaurer, le reste du matériel est fourni. Nous travaillerons avec du toron de papier, il vous sera aussi montré la technique de rempaillage avec du jonc des marais. Dans l’atelier ainsi qu’au jardin, il vous est proposé des stages de vannerie, poterie, modelage, peinture, land art, suivant le calendrier, des sessions courtes d’une journée ou bien des séjours d’une semaine Marie propose aussi, sur deux journées (avec les mêmes modalités que les stages d’une journée) de vous apprendre le rempaillage d’une chaise ou d’un tabouret. Pour ce stage, il est demandé d’apporter une de vos chaise à restaurer, le reste du matériel est fourni. Nous travaillerons avec du toron de papier, il vous sera aussi montré la technique de rempaillage avec du jonc des marais. ©Pixabay dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville