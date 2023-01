Stage Remise en forme – Course à pied Flacey-en-Bresse, 25 février 2023, Flacey-en-Bresse .

Stage Remise en forme – Course à pied

10 route du Sorbier Domaine de la Loge – 10 route du Sorbier Flacey-en-Bresse Saône-et-Loire Domaine de la Loge – 10 route du Sorbier 10 route du Sorbier

2023-02-25 – 2023-02-26

Domaine de la Loge – 10 route du Sorbier 10 route du Sorbier

Flacey-en-Bresse

Saône-et-Loire

Rendez-vous pour 2 jours avec Marlène pour une découverte ou une remise en forme course à pied.

Au programme

Samedi 25 février

8h30 à 9h : accueil

9h à 10h : Présentation du stage et des stagiaires

10 h à 12h : Course à pied : échauffement : principes, exercices, critères de réalisation et de réussite.

Exercices d’amélioration de la foulée, éducatifs athlétiques.

14h à 15h : En salle : les principes de l’entrainement « Comment construire sa séance »

15h à 17h : Renforcement musculaire, proprioception, étirements, relaxation

Dimanche 26 février

9h à 11h : Course à pied : Fractionné, intensité de travail, différentes formes d’exercices

11h à 12h : Retour sur la séance

14h à 15h : Les objectifs, établir une programmation

15h à 17h : Suite du travail de renforcement musculaire, stretching, récupération

Coach :

Marlène est agrégée d’EPS et brevet d’état 1er et 2ème degré de natation, CAFFA (certificat d’aptitude aux fonctions de formatrice académique) et master STAPS mention éducation et motricité.

Plusieurs années de pratique intensive en triathlon et duathlon (niveau national, 5ème place en championnat de France longue distance et victoire sur plusieurs triathlons, championnat de duathlon en division 1 par équipe, victoires en aquathlon, 3ème à la Sainte Lyon, victoire au challenge des trails de l’Est). Niveau inter-régional en natation et course d’orientation.

Public :

Débutants ou personnes reprenant la course à pied

marie@domainedelaloge.fr +33 3 85 74 05 06

Domaine de la Loge – 10 route du Sorbier 10 route du Sorbier Flacey-en-Bresse

dernière mise à jour : 2023-01-12 par