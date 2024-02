Stage Reliance Mieux-Etre et Yoga La Maison Holistique Saint-Yzans-de-Médoc, vendredi 19 avril 2024.

Stage Reliance Mieux-Etre et Yoga La Maison Holistique Saint-Yzans-de-Médoc Gironde

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Amaëlle et Clara, praticiennes du bien-être holistique, vous accueillent pour un week-end thématique » Intériorité-Extériorité-Réunification », dans une maison authentique du 19ème siècle, entre océan, vignes et forêts.

Au travers de différentes pratiques et ateliers, apprenez à vous (re)connecter et vous (ré)harmoniser. Pour vous y aider cours de yoga, soins cellulaires, voyage sonore, rencontres chamaniques, ateliers auto-massage et créatifs, conférence découverte de l’Ayurvéda et promenade extérieure.

Les repas sont inclus (petit-déjeuner, déjeuner et dîner). Ils seront préparés par Valérie, cheffe à domicile, qui concoctera des plats sains et équilibrés avec des produits locaux, inspirés par la cuisine du monde.

Le stage existe avec ou sans l’hébergement.

Sur réservation les places étant limitées. 370 370 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19

fin : 2024-04-21

La Maison Holistique 42 rue de la Hourqueyre

Saint-Yzans-de-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine haliasun@hotmail.com

L’événement Stage Reliance Mieux-Etre et Yoga Saint-Yzans-de-Médoc a été mis à jour le 2024-02-21 par OT Médoc-Vignoble